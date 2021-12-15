Курган, , 18:21 — REGNUM В Курганской области сошёл с рельс железнодорожный вагон. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Сход с рельсов вагона Ural-trans.sledcom.ru

Установлено, что днём 15 декабря 2021 года на перегоне Курган-Утяк Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути транспортного предприятия при производстве маневровых работ произошёл сход тепловоза. Опрокидывание не допущено, пострадавших нет. По факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 15 декабря возбуждено уголовное дело после схода трёх вагонов, при котором два из них опрокинулись.

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