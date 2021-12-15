Курган, 15 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Курганской области сошёл с рельсов железнодорожный вагон. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ural-trans.sledcom.ru Сход с рельсов вагона

Установлено, что днём 15 декабря 2021 года на перегоне Курган — Утяк Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути транспортного предприятия при производстве маневровых работ произошёл сход тепловоза. Опрокидывания не допущено, пострадавших нет. По факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 15 декабря возбуждено уголовное дело после схода трёх вагонов, при котором два из них опрокинулись.