Боровск, Калужская область, 15 декабря 2021, 18:24 — REGNUM В день памяти протопопа Аввакума, 15 декабря, в Боровске губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к его памятнику. В мероприятии также приняли участие митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Руской православной старообрядческой церкви Корнилий, меценаты, реставраторы, журналисты, местные жители, Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Правительство Калужской области поддерживает все начинания и усилия по продвижению и сохранению духовного наследия православной старообрядческой церкви. Говоря об историческом значении личности протопопа Аввакума, губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что для многих людей независимо от их вероисповедания протопоп Аввакум стал символом мужества, аскетизма, борьбы.
Митрополит Корнилий поблагодарил руководство страны и области за оказываемую помощь. По его словам, в юбилейные 2020 и 2021 годы 400-летия протопопа Аввакума была оказана очень значительная поддержка и Президента, и органов исполнительной власти.
После торжественной церемонии Владислав Шапша посетил Покровский храм, где с 2020 года идут реставрационные работы. В настоящее время Покровский собор — объект культурного наследия регионального значения. Его реставрация выполняется в рамках федеральной государственной программы «Развитие культуры» за счет средств федерального бюджета. В этот же день Владислав Шапша и митрополит Корнилий посетили старообрядческую часовню — памятник во имя святых мучениц и исповедниц боярыни Феодосии Морозовой (в инокинях Феодоры), княгини Евдокии Урусовой и иже с ними пострадавших за правоверие в XVII веке.
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