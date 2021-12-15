Боровск, Калужская область, 15 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В день памяти протопопа Аввакума, 15 декабря, в Боровске губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к его памятнику. В мероприятии также приняли участие митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Руской православной старообрядческой церкви Корнилий, меценаты, реставраторы, журналисты, местные жители, Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша и митрополит Корнилий у памятника протопопа Аввакума в Боровске

Правительство Калужской области поддерживает все начинания и усилия по продвижению и сохранению духовного наследия православной старообрядческой церкви. Говоря об историческом значении личности протопопа Аввакума, губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что для многих людей независимо от их вероисповедания протопоп Аввакум стал символом мужества, аскетизма, борьбы.

«Он не согнулся, остался верен своим идеалам. Я рад, что здесь, на боровской земле, в 2020 году по случаю 400-летия протопопа Аввакума открыли памятник, стали восстанавливать Покровский собор. Я рад, что и сегодня Боровск остается духовным центром старообрядческой православной церкви», — отметил Владислав Шапша.

Митрополит Корнилий поблагодарил руководство страны и области за оказываемую помощь. По его словам, в юбилейные 2020 и 2021 годы 400-летия протопопа Аввакума была оказана очень значительная поддержка и Президента, и органов исполнительной власти.

«Имя «Аввакум» переводится как борец. Борец за веру, за очищение своей души, сердца, борец за то, чтобы Русь оставалась православной. С Божией помощью, через тысячелетия русские люди как самое дороге пронесли веру. Вы знаете печальный 17 век, когда пытались миссионеры из-за рубежа на эту веру покуситься, разрушить. Русские люди не дали этого сделать. Они отстояли ценой своей жизни веру. Имена протопопа Аввакума, боярыни Морозовой связаны с боровской землей и для нас святы. Это святая для нас земля», — отметил митрополит Корнилий.

После торжественной церемонии Владислав Шапша посетил Покровский храм, где с 2020 года идут реставрационные работы. В настоящее время Покровский собор — объект культурного наследия регионального значения. Его реставрация выполняется в рамках федеральной государственной программы «Развитие культуры» за счет средств федерального бюджета. В этот же день Владислав Шапша и митрополит Корнилий посетили старообрядческую часовню — памятник во имя святых мучениц и исповедниц боярыни Феодосии Морозовой (в инокинях Феодоры), княгини Евдокии Урусовой и иже с ними пострадавших за правоверие в XVII веке.