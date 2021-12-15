Москва, , 20:16 — REGNUM Санкции против России неэффективны, хотя и наносят определённый экономический ущерб. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, все эти санкции наносят экономический ущерб России, но не такой, чтобы на что-то существенно повлиять», — заявил эксперт.

«Зато ограничивают некую рамку возможности и даёт чёткий сигнал Москве: ни на какую позитивную перспективу в контактах с Западом рассчитывать не стоит, нужно ускоренно переориентироваться на взаимодействие с другими странами и континентами», — отметил политолог.

«Что Россия, в общем-то, и делает. Самому Западу всё это не выгодно и даже опасно, это прямо противоположно желанию заставить Россию пойти на уступки, после которых возможно восстановление более конструктивных отношений», — констатировал Неменский.

«Но понимание бесперспективности такой политики при отсутствии любых других идей не позволяет что-либо сделать, кроме как участвовать в бессмысленных политических обрядах и периодически охать, что всё не так и развивается не туда» — заключил эксперт.

Напомним, что 14 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новые санкции со стороны ЕС, введённые против четырех российских компаний и восьми физлиц.