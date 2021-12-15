Вашингтон, 15 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Пограничники США на границе с Мексикой применили оружие для задержания двух автомашин, на которых в страну пытались въехать 18 нелегальных мигрантов «предположительно из России», сообщает 15 декабря пресс-служба американского пограничного ведомства.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

Отмечено, что инцидент произошёл 12 декабря на погранпереходе, и при задержании два человека получили лёгкие травмы.

«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»… на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы… произвел четыре выстрела, попав в седан «Мерседес». «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», — уточняется в сообщении.

По утверждению пограничников США, в обеих машинах оказались 18 «мигрантов без документов, все они являются гражданами России». В составе группы задержанных семеро детей и 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.

Информация уточняется.