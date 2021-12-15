Москва, 15 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Заторы на дорогах Москвы к вечеру среды, 15 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на дороге

Согласно интерактивной карте, значительное затруднение движения наблюдается на вылетных магистралях, Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

В телеграм-канале департамента транспорта Москвы сообщается, что средняя скорость движения автомобилей в городе в настоящее время составляет 23 км/ч, автобусов — 28 км/ч.

Ситуация на дорогах, согласно прогнозу, должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.