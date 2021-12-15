Париж, 15 декабря 2021, 18:07 — REGNUM Звонок французского президента Эммануэля Макрона российскому президенту Владимиру Путину преследовал цель поддержать канал связи с Россией, заявил 15 декабря в сенате республики министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Это важно для всего ЕС.
По словам главы французской дипломатии, для властей Франции очень важно «сохранять каналы переговоров с Россией»: благодаря этим каналам возможно восстановление «параметров стратегической стабильности в Европе».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Макрон обсудили по телефону ряд острых политических вопросов, в том числе проблему Украины.
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