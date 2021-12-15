Париж, 15 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Звонок французского президента Эммануэля Макрона российскому президенту Владимиру Путину преследовал цель поддержать канал связи с Россией, заявил 15 декабря в сенате республики министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Это важно для всего ЕС.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

По словам главы французской дипломатии, для властей Франции очень важно «сохранять каналы переговоров с Россией»: благодаря этим каналам возможно восстановление «параметров стратегической стабильности в Европе».

«По этой причине президент Макрон вчера [14 декабря] провёл телефонный разговор с президентом Путиным».

Читайте также:Макрон созвонился с Путиным по вопросам Украины и Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Макрон обсудили по телефону ряд острых политических вопросов, в том числе проблему Украины.