Москва, , 19:15 — REGNUM Санкции превратились в акты, не несущие практического смысла, но имеющие ритуальный характер. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкционная политика Запада в настоящее время представляет собой скорее жесты бессилия, чем хорошо продуманные действия», — заявил эксперт.

«Надавить на Россию не получается, хотя в 2014 году это ещё воспринималось как неожиданность», — отметил Неменский.

«Сами же европейские политики не раз уже заявляли, что вводят санкции не для достижения какого-то результата, а просто потому что ничего другого сделать не могут, а так есть хоть что-то, демонстрирующее якобы непримиримое отношение. И с тех пор санкции превратились во что-то подобное политическому обряду, в который всё равно никто не верит, но и без него как-то неприлично», — констатировал политолог.

«Симулякр политики. К нему прибегают лишь для того, чтобы не признавать открыто, что мир устроен совсем не так, как на Западе всё ещё принято считать», — заключил Неменский.

Напомним, что 16 декабря Брюссель ввёл санкции против четырех организаций и восьми российских граждан, мотивируя их причастностью к «ЧВК Вагнера».