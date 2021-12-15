Москва, 15 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Санкции превратились в акты, не несущие практического смысла, но имеющие ритуальный характер. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкционная политика Запада в настоящее время представляет собой скорее жесты бессилия, чем хорошо продуманные действия», — заявил эксперт.

«Надавить на Россию не получается, хотя в 2014 году это ещё воспринималось как неожиданность», — отметил Неменский.

«Сами же европейские политики не раз уже заявляли, что вводят санкции не для достижения какого-то результата, а просто потому что ничего другого сделать не могут, а так есть хоть что-то, демонстрирующее якобы непримиримое отношение. И с тех пор санкции превратились во что-то подобное политическому обряду, в который всё равно никто не верит, но и без него как-то неприлично», — констатировал политолог.

«Симулякр политики. К нему прибегают лишь для того, чтобы не признавать открыто, что мир устроен совсем не так, как на Западе всё ещё принято считать», — заключил Неменский.

Напомним, что 16 декабря Брюссель ввёл санкции против четырех организаций и восьми российских граждан, мотивируя их причастностью к «ЧВК Вагнера».