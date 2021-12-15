15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга не рады потеплению, которое пришло ненадолго после двух недель морозов и снегопадов. Огромные кучи снега, кое-как собранного с дорог, превращаются в грязную жижу, затопив проезжую часть и тротуары. Люди пытаются пройти между ледяными надолбами и лужами со снегом, удаётся это не всем.

Тем временем Смольный сообщает, что город убирают более тысячи единиц техники и двух тысяч «работников ручного труда». Однако корреспондент ИА REGNUM, побывавший 15 декабря в центре Петербурга, на Литейном проспекте и примыкающих к нему улицах, особой активности не приметил. Снегоуборочные машины были очень редки. А единственным «человеком с лопатой» оказался сотрудник одного из кафе.

Сугробы снега на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Сугробы снега на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане идут через сугробы снега и лужи на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 15 декабря на улице и парки Северной столицы вышли 1114 единиц техники и 1220 сотрудников дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Территории зеленых насаждений чистят и приводят в порядок еще 231 машина и 793 специалиста садово-парковых предприятий.

Горожане идут через сугробы снега и лужи на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане идут через сугробы снега и лужи на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Падение мужчины Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала текущей недели температура воздуха в городе поднялась до плюсовых значений. Накануне вечером опять прошел небольшой снег, который лег на дороги двухсантиметровым слоем.

Женщина идет по Литейному проспекту через лужи снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане идут через сугробы снега и лужи на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«В усиленном режиме продолжаются работы по вывозу снежных масс. За минувшие сутки с городских дорог было собрано и отправлено на утилизацию более 53 тыс. кубометров снега, что составляет 2650 наполненных самосвалов», — отчитываются в комитете по благоустройству.

Сугробы снега на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, на вечер среды в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Автовладельцев и пешеходов просили быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Сугробы снега на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Сугробы снега на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге пока определяет тёплый сектор североатлантического циклона «Матео», вызывая осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы. В свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждают, что положительная температура воздуха сохранится лишь до конца текущей недели.

В четверг 16 декабря в городе на Неве ожидается небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В пятницу 17 декабря также местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток −1…+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Сугробы снега на Кирочной улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Сугробы снега на Кирочной улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Сугробы снега на Кирочной улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожанин убирает снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Небольшие морозы придут уже в субботу 18 декабря. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −5…−7 градусов, днем 0…-2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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