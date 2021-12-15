Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева уверена, что в Санкт-Петербурге средняя цена жилой недвижимости повышается, а не снижается, вопреки мнению ряда наблюдателей. Об этом 15 декабря эксперт сообщила телеканалу «Санкт-Петербург».

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"Мы ежемесячно фиксируем среднюю цену предложения. Безусловно, средние цены увеличиваются. Хотя индивидуально по объектам могут быть разные динамики, но в целом по рынку мы регулярно от партнеров видим изменения в сторону увеличения, снижения нет. Есть акции, специальные условия, в некоторых случаях средняя цена на отдельные квартиры в объекте может сохраняться на какое-то время», — отмечает Ольга Трошева.

По ее словам, цены формируются за счёт различных факторов. На стоимость жилья влияет расположение, востребованность и, соответственно, небольшое количество квартир определенного плана.

Из-за повышения стоимости строительных материалов застройщики тратят больше средств на возведение новостроек, что тоже может в последующем повлиять на итоговую стоимость квартир.

Для желающих приобрести квартиру дороже обойдутся квадратные метры в Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Бюджетнее проекты можно найти в Приморском и Красносельском районах.

Ольга Трошева дала прогноз будущих тенденций строительства жилья. По словам эксперта, активизируется строительство в области и прилегающих к городу территориях, а в Петербурге будет возводиться жилье комфорт-класса в районах с развитой инфраструктурой.