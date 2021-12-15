Кабул, , 17:57 — REGNUM Один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате взрыва в афганской столице Кабуле, сообщает сообщает агентство «Мехр» со ссылкой на источники.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что погибший был мирным жителем, а пострадавшие — представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство внутренних дел сообщило, что инцидент произошел утром 14 декабря в районе Танке Логар в Кабуле. Сработало взрывное устройство, заложенное в горшок.

До настоящего времени никто не взял на себя ответственность за нападение.

Отметим, что ответственность за многочисленные атаки, произошедшие после смены власти в Афганистане, в результате которых погибли и пострадали сотни людей, ранее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).