Москва, 15 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Установка в Турции памятника Джохару Дудаеву — главарю террористов и экстремистов, действовавших в Чечне, — неприемлемо для России, заявила 15 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Specnaz.ru Путин в Чечне. 2000 г

«Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке», — сказала Захарова.

Ранее турецкий телеканал TRT сообщил об открытии парка имени Джохара Дудаева в городе Кëрфез на северо-западе Турции.

Напомним, Джохар Дудаев в 1990-е годы возглавлял националистический сепаратистский режим на территории Чеченской республики, в ходе правления которого осуществлялся фактический геноцид местного русского населения. Дудаев был ликвидирован 21 апреля 1996 года в результате спецоперации российских спецслужб.