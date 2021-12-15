Курган, , 17:50 — REGNUM В городском саду Кургана 15 декабря 2021 года торжественно открыли памятник святому князю Александру Невскому. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Скульптура Александра Невского Пресс-служба губернатора Курганской области

Бронзовая фигура на постаменте высотой 2,3 метра расположена неподалеку от Александро-Невского кафедрального собора. На открытии памятника глава Курганской и Белозерской епархии отец Даниил провёл молебен. Из Москвы на открытие монумента приехал заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, который профинансировал создание скульптуры Александра Невского. Автором скульптуры является Алексей Игнатов, отлита она в Нижнем Новгороде в мастерской «Зодчие», которые доставили и установили скульптуру на постаменте.

«Я хотел, чтобы памятник стал дорогой в храм», — отметил меценат Малофеев.

Инициатива создания скульптуры принадлежит Курганской епархии. Владыка Даниил подчеркнул, что Курганская область находится под покровом Александра Невского.