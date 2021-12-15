Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Обвиненный в педофилии учитель биологии петербургской школы Виктор Ласточкин при трудоустройстве представил в учебное заведение поддельную справку об отсутствии судимости, этот факт удалось выявить прокуратуре Санкт-Петербурга при проверке документов. Об этом 15 декабря рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Znak.com Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержали учителя биологии, которого обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения прав детей на образование, а также охрану их жизни и здоровья. Выяснилось, что в ГБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района было допущено лицо, имеющее судимость в сфере нарушения половой неприкосновенности и половой свободы личности.

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«Учитель при трудоустройстве представил в образовательное учреждение поддельную справку об отсутствии судимости, — пояснили в надзорном органе. — Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Отметим, 10 декабря Ласточкин был помещен судом в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Вину в предъявленном ему обвинении мужчина признал, раскаялся, но просил домашний арест.