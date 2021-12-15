Витебск, Белоруссия, 15 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Наложенные на официальный Минск западные санкции успешно обходятся, и с этими проблемами к Александру Лукашенко или в правительство обращаться не следует. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил 15 декабря на «встрече с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Тот, кто с этим работает, спокойно нашли пути и работают, — поведал Лукашенко, комментируя проблему санкций. — Да, будут нюансы, будут и проблемы. Но надо шевелиться. Мы должны выстоять».

Лукашенко предложил «искать пути выживания» в условиях международных санкций, отметив: «Это мое жесткое требование к вам. Поэтому вычленяйте те вопросы, которые болезненны для нас на Витебщине, и решайте. Не будете решать — ко мне и в правительство не ходите, мы вас больше поддерживать не будем. Потому что те огромные ресурсы, которые по моему решению были направлены в Витебскую область, начиная от деревни и заканчивая НПЗ и другими, таких ресурсов я не направлял ни в одну область. И я жду от вас отдачи, как бы ни было тяжело».

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«Оправдания не принимаются. Санкции санкциями, а нам надо жить и быть аккуратными», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.