Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Новая волна мигрантов пытается попасть в США на воне возобновления миграционной политики экс-главы Белого дома Дональда Трампа, которая требует, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 15 декабря сообщает Reuterts.

Стена на границе США и Мексики Tomascastelazo

Активисты жалуются на нехватку мест для укрытия мигрантов, а также заявляют, что программа, официально известная как протокол защиты мигрантов (MPP), отчасти виновата в новой волне нелегалов.

Более 750 гаитянских мигрантов прибыли в Мексику за последние недели, воодушевлённые возобновлением MPP. Многие напрасно думают, что теперь им позволят въехать в Штаты.

Напомним, что 12 декабря американский суд отклонил попытку администрации президента США Джо Байдена отменить противоречивую политику Трампа.