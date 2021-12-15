Таллин, , 17:45 — REGNUM Первоначальные расчеты Больничной кассы Эстонии на получение зарубежных лекарств от коронанвируса оказались слишком оптимистичными, в январе 2022 года поставок может не быть. Об этом представитель Больничной кассы Сандер Раямяэ заявил гостелерадиовещанию страны ERR.

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По его словам, это связано как с утверждением европейскими структурами лекарства, так и все еще не проведенным тендером Еврокомиссии на его массовую закупку для стран Евросоюза.

«В настоящее время мы ждем, получит ли препарат разрешение на продажу в ЕС и если да, то когда. Это может произойти в ближайшие недели. В те же сроки Европейская Комиссия объявит общий тендер на закупку препарата. Если этот тендер будет объявлен, Эстония будет в нем участвовать», — сообщил Раямяэ.

Первоначально Эстония планировала закупать лекарства от коронавируса у производителя самостоятельно, но затем было решено делать это через европейские структуры для снижения стоимости медицинского препарата.

Речь идет о производимом на предприятии Merck Sharp & Dohme лекарстве «Молнупиравир». Молнупиравир можно назначать пациентам из групп риска, пожилым, людям с избыточным весом, сопутствующими заболеваниями и другим. Благодаря поддержке государства препарат обойдется пациентам в 2,50 евро, уверил глава Больничной кассы Эстонии.