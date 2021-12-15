Новосибирск, 15 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения заместителю замминистра ЖКХ по Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Об этом сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Нормайкину В. Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца (всего с учётом содержания под стражей до четырёх месяцев), то есть до 18 февраля 2022 года, — говорится на сайте суда. — Обвиняемый Нормайкин В. Н. освобождён из-под стражи».

Напомним, заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин был задержан 18 октября, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки — 2 млн 5 тыс. рублей.

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