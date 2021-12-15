Иерусалим, 15 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Группа израильских торговых центров «Азриэли» обратилась 15 декабря со срочным обращением к правительству страны, передают «Вести Израиль». В письме подвергается резкой критике новое правило посещение торговых центров.

Gaetano Virgallito Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Правительство страны 14 декабря постановило, что для посещения крупных ТЦ необходимо предъявлять «зеленый паспорт». Посетитель должен предъявлять QR-код. Требование распространяется на взрослых и детей. После проверки паспорта его владелец получит специальный браслет, который позволит ему передвигаться по магазинам в течение одного дня, цвет браслета будет ежедневно меняться. По мнению руководства «Азриэли» и других крупных торговых центров, это решение «способствует дискриминации, унижению человеческого достоинства и является абсолютно излишними в нынешней эпидемиологической ситуации». Руководители ТЦ рассматривают возможность судебного разбирательства.

Адвокаты «Азриэли» отмечают, что подобные ограничения — попытка решить за счет ТЦ проблемы, с которыми не может совладать власть.