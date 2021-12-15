Москва, , 17:42 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 15 декабря разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 25,3 млрд рублей при запланированном лимите в 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в объёме 15,689 млрд рублей. Спрос при этом составил 42,336 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 90,244% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,71% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 240 с погашением 30 июля 2036 года на 9,632 млрд рублей при спросе в 10,821 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 88,1132% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,6% годовых.

Таким образом, за девять аукционных дней, проведённых с начала IV квартала текущего года, Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму на 206,8 млрд рублей. При этом, согласно плану по заимствованиям на внутреннем рынке, за октябрь-декабрь ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.