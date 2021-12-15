Подгорица, , 17:40 — REGNUM В Черногории двумя дозами привито 58% взрослого населения. 13% населения получили третью дозу. Самый высокий охват прививками наблюдается в возрастных группах 65−69, 70−74, 75−79, и в этих возрастных группах охват превышает 70%, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Согласно текущим данным, восемь из десяти умерших по-прежнему не вакцинированы, и более 80% находящихся в больнице также не вакцинированы. Все люди в возрасте до 40 лет, умершие от COVID-19, не были вакцинированы», — говорится в заявлении института.

«Институт общественного здравоохранения еще раз призывает всех граждан соблюдать принятые меры и сделать как можно больше вакцинаций», — говорится в сообщении.