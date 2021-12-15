Кемерово, 15 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея с мячом (FIB) одобрила заявку на проведение чемпионата мира среди мужских команд в Кемерове. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Бенди

Отметим, заседание исполкома состоялось накануне в Финляндии.

«Соревнования намечены на 2023 год. Основным объектом проведения планируется ледовый дворец «Кузбасс», — уточнили в областной администрации.

Напомним, в 2007 году Кемерово принимало чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором победила сборная России. Основной ареной чемпионата тогда был стадион «Химик».