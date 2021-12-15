Иркутск, , 17:35 — REGNUM Второе за сутки землетрясение зафиксировано в районе озера Байкал, сообщает 15 декабря Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Озеро Байкал Sergey Gabdurakhmanov

По данным центра, эпицентр сейсмических толчков находился южнее Байкала.

Подземные колебания были зафиксированы в 16:46 мск, их эпицентр был расположен в 16 км от поселка Танхой в Бурятии.

Управление МЧС по Иркутской области подтверждает факт землетрясения. При этом жители Иркутстка сообщают в соцсетях, что ощущали колебания, от которых раскачивалась мебель.

Напомним, 15 декабря в 06:08 мск в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,1.

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