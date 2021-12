Колумбия, США, , 18:14 — REGNUM Американский инди-фолк исполнитель Iron & Wine (настоящее имя — Самюэль Бим) и музыкант Эндрю Берд объявили о совместном туре Outside Problems, который пройдет по всей территории Соединенных Штатов летом 2022 года. Об этом 15 декабря информирует портал Pitchfork.

Концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

Эндрю Берд и Iron & Wine планировали выступить вместе еще в 2020 году, прежде чем пандемия заставила их ограничить свои планы. «Я, конечно, хотел бы, чтобы тур прошел раньше, но не совсем понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы встретиться с Сэмом Бимом», — говорит Берд. «С нетерпением жду возможности провести концерты с Эндрю Бердом в туре Outside Problems», — утверждает Бим.

https://twitter.com/GreekBerkeley/status/1470783751491891200

ИА REGNUM напоминает, что Iron & Wine за свою 20-летнюю карьеру выпустил 10 студийных альбомов, самым успешным по продажам из которых стали второй, Our Endless Numbered Days (2004), и четвертый, Kiss Each Other Clean, добравшийся до второй строчки в американских чартах.

