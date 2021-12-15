Иерусалим, , 17:33 — REGNUM За сутки, 14 декабря, 673 жителя Израиля показали положительный результат теста на коронавирус, сообщает минздрав. Сутками ранее сообщалось про 744 случая, еще днем ранее — про 444.

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Проведено 106 585 тестов, положительными оказались 0,70%, коэффициент заражений — 1,01. Сутками ранее сообщалось про 109 255 анализов, положительными были 0,74%, коэффициент заражений был 1,06.

122 человека проходят лечение в клиниках, на ИВЛ находятся 46 пациентов. Один пациент умер за сутки.

Полностью привиты в стране с населением порядка 9,3 млн 5 798 867 человек, ревакцинированы 4 135 124.