Сыктывкар, 15 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Коми одобрили изменения в закон о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба парламента.

Бюджет

Общая сумма увеличения доходов и расходов бюджета на этот год составит 1,6 млрд рублей. Это дополнительные средства для учреждений образования, здравоохранения, тех сфер жизни, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке.

Расходы в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличатся на 529 млн рублей. Дополнительные средства предусмотрены на капремонт медучреждений, исполнение требований госпожнадзора и проведение антитеррористических мероприятий, погашение просроченной кредиторской задолженности.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» расходы увеличатся почти на 640 млн рублей. Дополнительное финансирование заложено на оплату труда работников образования, поддержку одаренных детей, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и так далее.

Кроме того, 366 млн рублей — это дополнительные расходы на выделение субсидий Воркуте, Печоре и Инте на покрытие задолженности за содержание незаселенного муниципального жилого фонда.

Как подчеркнул глава Коми Владимир Уйба, при работе над поправками правительство республики учитывало требования по сдерживанию темпа роста уровня госдолга, с одной стороны, и необходимость формирования переходящего на следующий год остатка средств, который потребуется для выполнения расходных обязательств, с другой стороны. Именно поэтому предлагаемое увеличение расходов бюджета в точности соответствует увеличению доходов.

«Все дополнительные доходы, которые будут получены сверх предлагаемых законопроектом поправок, послужат финансовой подушкой безопасности, основой устойчивого развития на следующие годы», — отметил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Коми на 2022 год принят с предельным дефицитом.