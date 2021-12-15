Волгоград, 15 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, угрожавшего взорвать воинскую часть, вынес Волгоградский гарнизонный военный суд. Молодой человек заплатит крупный штраф, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащий

Установлено, что 27-летний Данила Григорьев проходил военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Пскове. Временно его прикомандировали к одной из воинских частей волгоградского Камышина. Утром 25 августа 2021 года контрактник решил «заминировать» часть — поводом стало недовольство действиями военнослужащих суточного наряда, которые не пропустили его на территорию части. Григорьев сделал два муляжа взрывных устройств, написал на них «Бомба» и оставил в помещении дежурного по бригаде и на КПП. Затем позвонил в часть и сообщил о «теракте».

В судебном заседании военнослужащий признал себя виновным. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.