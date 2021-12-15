Таллин, 15 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В таллинском районе Пирита, на месте гибели легенды мирового мотоспорта Джоуи Данлопа, осквернен установленный в его честь монумент. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на сообщество памяти британца в социальной сети Facebook.

Tony Webster Вандал

Отмечается, что осквернение памятника установлено 12 декабря 2021 года. Ряд памятных вещей и сувениров, связанных с Данлопом, которые были прикреплены к двум деревьям и размещены поблизости от памятного камня, исчезли.

Джоуи Данлоп родился 25 февраля 1952 в Северной Ирландии. Его дебют в профессиональном спорте состоялся в 1976 году. В 1980 году он стал участником международных кольцевых мотогонок «Формула ТТ», которые до 1990 года являлись официальным чемпионатом мира по гонкам на мотоциклах. Пять раз он становился в своем классе чемпионом.

Данлоп погиб 2 июля 2000 года в Таллине во время гонок, врезавшись на мотоцикле в дерево в дождливую погоду. На месте гибели мотогонщика была установлена памятная плита.