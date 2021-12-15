Ярославль, , 17:30 — REGNUM В Ярославской области в 2022 году запланированы ремонты в 117 медицинских организациях. Об этом рассказали на заседании правительства области 15 декабря.

Михаил Евраев на заседании правительства региона Yarregion.ru

Заседание провёл врио губернатора Михаил Евраев. На нём обсудили выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. За пять лет в Ярославской области на неё потратят 5 млрд рублей.

«Планы большие, и они должны быть выполнены, — подчеркнул Михаил Евраев. — Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей.»

Руководитель департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун сообщила, чтов этом году прошёл капитальный ремонт 17 объектов системы здравоохранения в Ярославле и Рыбинске. Возводятся восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория на сумму 64,4 млн рублей. Закуплено более 500 единиц медицинского оборудования.

«Эта программа позволяет нам сделать амбулаторную помощь, которая чаще всего и требуется людям, более качественной и доступной, — отметила и. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун.»

Правительство области уточнило: в следующем году будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. На эти цели предусмотрено 87,75 млн рублей.

Ремонт пройдёт в больнице №2 Ярославля (в поликлиниках на Московском проспекте, улицах Ньютона и Попова, а также на Суздальском шоссе). В 2022 году ремонт завершат в поликлинике Центральной городской больницы на улице Добрынина, проведут в детском отделении на улице Терешковой. Здесь будут отремонтированы 3-й этаж и крыша.

В рамках программы, реализацию которой на территории региона обеспечивает правительство области, продолжится приобретение автотранспорта для поликлиник. В них поступят 26 автомобилей на сумму почти 66 млн рублей.