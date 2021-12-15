Кемерово, , 17:30 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 16 декабря, ожидается снег, метели, ухудшение видимости, усиление ветра при порывах до 18 м/с, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Метель shevgota

Кузбасское управление МЧС России рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.

«Во время выпадения осадков, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — уточнили в ведомстве.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций кузбассовцев просят немедленно сообщайте по телефонам «101» или «112».