Иерусалим, , 17:29 — REGNUM С оценкой штамма «Омикрон» не следует спешить, этот вариант коронавируса совсем не обязательно «легче», чем предыдущие, заявил израильский иммунолог, профессор университета Бар-Илан Сирил Коэн в интервью Ynet 15 декабря.

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По его словам, вопрос о том, предвещает ли «Омикрон» конец пандемии, задают всё чаще, и такая оптимистичная оценка связана с наблюдением за жпидемиологической ситуацией в ЮАР. Этот штамм там реже, чем «Дельта», вызывает тяжелые формы заболевания и летальные исходы. «И все же я предпочел бы быть осторожным в оценках. Во-первых, поначалу и «Дельту» считали менее опасной, чем «Альфа», но потом поняли, что это не так. Во-вторых, в ЮАР зараженными оказались в основном молодые люди, у которых тяжелая форма коронавируса вообще встречается реже. В-третьих, любой штамм может мутировать и повысить свою вирулентность, как это случилось с «Дельтой», превратившейся в «Дельту+», — говорит профессор Коэн.

По предварительным оценкам, «Омикрон» распространяется втрое быстрее «Дельты», вероятно, обходя элементы иммунной защиты. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. «Поэтому я бы не стал говорить, что «Омикрон» знаменует конец эпидемии. Но, возможно, он ускоряет ее завершение», — полагает профессор.

Иммунолог подчеркивает, что в конце концов большинство людей, вакцинированных и нет, заразится коронавирусом, и только там можно будет достичь коллективного иммунитета.