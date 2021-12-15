Вашингтон, 15 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен посетить штат Кентукки, пострадавший от одного из самых смертоносных торнадо в истории Штатов. Стихия унесла жизни по меньшей мере 74 человек, сообщает 15 декабря Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Байден, который пережил ряд трагических потерь в личной жизни, исполнит привычную роль главного утешителя, пишет издание.

Президент также намерен привлечь помощь федерального правительства для восстановления разрушенных городов, которым был нанесен ущерб в миллиарды долларов.

Напомним, что Байден одобрил выделение федеральных средств на помощь пострадавшему от урагана штату Кентукки, а также по просьбе губернатора штата Энди Бешира объявил о стихийном бедствии в нескольких регионах.