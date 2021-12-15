Копенгаген, , 17:27 — REGNUM 15 декабря на официальном сайте миланского «Интера» сообщили, что клуб принял решение расстаться с 29-летним датским атакующим полузащитником Кристианом Эриксеном. Футболист продолжит карьеру в «Оденсе», воспитанником которого и является.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Эриксен не может выходить на поле из-за инцидента, произошедшего на прошедшем Чемпионате Европы 2020. В первом матче групповой стадии со сборной Финляндии полузащитник сборной Дании Эриксен потерял сознания, после чего покинул стадион на карете скорой помощи. Позже у футболиста была диагностирована тахикардия.

Кристиан Эриксен перешел в миланский клуб 28 января 2020 года из лондонского «Тоттенхэм» за 27 миллионов евро. За «нерадзурри» датчанин сыграл принял участие в 41-м матче итальянской Серии А, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.