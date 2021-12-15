Путин и Си Цзиньпин обсудили закупки Китаем российского зерна
Москва, 15 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Президент России и председатель КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы экспорта российского зерна в Китай, рассказал 15 декабря журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Сбор зерновых
Он уточнил, что переговоры прошли в режиме видеоконференции.
«Эта тема обсуждалась достаточно подробно», — рассказал Ушаков.
При этом он заявил, что сроки начала поставок российского зерна в Китай уже обозначены и «по линии соответствующих ведомств будет дан ответ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири — 2».