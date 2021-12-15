Магнитогорск, Челябинская область, , 17:25 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области несколько многоквартирных домов на улице Суворова, 112 являются самовольными постройками. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Индивидуальное жильё



Строения были возведены несколько лет назад. Арбитражный суд региона рассматривает иск об их сносе. В рамках процесса суд запретил застройщику осуществлять любые действия по продаже помещений в этих домах. Соответствующее определение было вынесено ещё 9 октября 2019 года.

Представители мэрии рекомендуют гражданам не совершать каких-либо сделок, связанных с помещениями в этих домах.