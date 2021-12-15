На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» открыт таможенный пост
Липецк, 15 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Липецкой области состоялось открытие подразделения таможенного поста на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк». Оно было приурочено к пятилетию площадки, которое отмечается в 2021 году.
Новое подразделение таможенного поста открыто при содействии администрации Липецкой области. С этой инициативой к руководству федеральной таможенной службы обратился руководитель региона Игорь Артамонов.
После открытия подразделения таможенного поста резиденты Елецкого участка смогут растаможить ввозимое оборудование непосредственно на территории экономзоны, не теряя при этом налоговых преференций.
Елецкий участок ОЭЗ «Липецк» был открыт в 2016 году. Он занял территорию в 1273,8 гектара. На сегодняшний день там разместили свои производства «Семенной завод КВС», «Сингента Продакшн», «Шанс Интерпрайз», «Байер Елец Продакшн», «Август Логистика», «Логистика Сервис Центр», «Елецкипагро», «АСК», «Анева».