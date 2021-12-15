Липецк, 15 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Липецкой области состоялось открытие подразделения таможенного поста на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк». Оно было приурочено к пятилетию площадки, которое отмечается в 2021 году.

Липецкаяобласть.рф На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» открыт таможенный пост

Новое подразделение таможенного поста открыто при содействии администрации Липецкой области. С этой инициативой к руководству федеральной таможенной службы обратился руководитель региона Игорь Артамонов.

«Создание комфортной административной среды для резидентов особой экономической зоны «Липецк» является важной целью в нашей работе с инвесторами» — отметил Артамонов.

После открытия подразделения таможенного поста резиденты Елецкого участка смогут растаможить ввозимое оборудование непосредственно на территории экономзоны, не теряя при этом налоговых преференций.

Елецкий участок ОЭЗ «Липецк» был открыт в 2016 году. Он занял территорию в 1273,8 гектара. На сегодняшний день там разместили свои производства «Семенной завод КВС», «Сингента Продакшн», «Шанс Интерпрайз», «Байер Елец Продакшн», «Август Логистика», «Логистика Сервис Центр», «Елецкипагро», «АСК», «Анева».