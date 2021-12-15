Бухарест, 15 декабря 2021, 17:25 — REGNUM Правительство Румынии одобрило проект очередного этапа финансовой помощи мелким и средним фермерским крестьянским хозяйствам страны на общую сумму в 188 миллионов леев ($42 млн). Средства должны пойти на компенсацию затрат по закупке сельхозпредприятиями дизельного топлива и кормов, пишет 15 декабря бухарестская газета Adevarul.
По словам официального представителя правительства Румынии Дана Карбунару, указанные деньги поступят на счета фермеров уже конца нынешнего года.
Напомним, масштабное финансирование аграрной сферы страны является одним из пунктов программного документа команды нового румынского премьер-министра Николае Чукэ. Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев отрасль получит из госбюджета до $50 млн.
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