Бухарест, , 17:25 — REGNUM Правительство Румынии одобрило проект очередного этапа финансовой помощи мелким и средним фермерским крестьянским хозяйствам страны на общую сумму в 188 миллионов леев ($42 млн). Средства должны пойти на компенсацию затрат по закупке сельхозпредприятиями дизельного топлива и кормов, пишет 15 декабря бухарестская газета Adevarul.

Заготовка кормов для скотины Елена Несмеянова © ИА REGNUM

По словам официального представителя правительства Румынии Дана Карбунару, указанные деньги поступят на счета фермеров уже конца нынешнего года.

Карбунару «Кабмин будет и в дальнейшем изыскивать возможности для поддержки сельского хозяйства, уже готовятся новые проекты».

Напомним, масштабное финансирование аграрной сферы страны является одним из пунктов программного документа команды нового румынского премьер-министра Николае Чукэ. Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев отрасль получит из госбюджета до $50 млн.

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