Бухарест, 15 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило проект очередного этапа финансовой помощи мелким и средним фермерским крестьянским хозяйствам страны на общую сумму в 188 миллионов леев ($42 млн). Средства должны пойти на компенсацию затрат по закупке сельхозпредприятиями дизельного топлива и кормов, пишет 15 декабря бухарестская газета Adevarul.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Заготовка кормов для скотины

По словам официального представителя правительства Румынии Дана Карбунару, указанные деньги поступят на счета фермеров уже конца нынешнего года.

Карбунару «Кабмин будет и в дальнейшем изыскивать возможности для поддержки сельского хозяйства, уже готовятся новые проекты».

Напомним, масштабное финансирование аграрной сферы страны является одним из пунктов программного документа команды нового румынского премьер-министра Николае Чукэ. Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев отрасль получит из госбюджета до $50 млн.