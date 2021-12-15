Белгородский район, Белгородская область, 15 декабря 2021, 17:28 — REGNUM Пистолет и патроны обнаружили в автомобиле гражданки Украины сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе региональной таможни.
Женщина следовала из Украины в Россию. Оружие находилось в подлокотнике. По словам водителя, она возит пистолет с собой для самообороны и перед поездкой за границу всегда оставляла его дома, а в этот раз забыла выложить.
В отношении женщины составлено два административных материала.