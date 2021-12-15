Тверь, 15 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Одной из тем, озвученных на итоговой пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени, стало завершение централизации скорой медицинской помощи.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

Интеграция службы скорой медицинской помощи в единую систему была проведена за девять месяцев. Были объединены три станции, 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области и Центр медицины катастроф. Внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под координацией диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

«Работа по объединению скорой помощи даст положительные результаты. Каждый случай повторного вызова или несоблюдения нормативов мы фиксируем, а затем разбираем на совещании еженедельно», — рассказал Игорь Руденя.

Ключевые задачи единой централизованной службы — 100% реагирование на вызовы, соблюдение бригадами нормативного времени доездов, а также решение кадрового вопроса за счёт совершенствования системы подготовки специалистов, повышения оплаты и улучшения условий их труда.

Так, в регионе введены региональные надбавки для врачей и фельдшеров скорой помощи. Её размер для врачей составляет 30 тыс. рублей, для фельдшеров — 14 тыс. рублей. Также выплачиваются средства за работу с COVID-пациентами: врачам около 50 тыс. рублей, фельдшерам — около 25 тыс. рублей.

Ещё одна задача — это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 новыми автомобилями. Начата работа по модернизации зданий службы. Первый пилотный проект реализуется в Ржеве. Кроме того, запланировано строительство модульных зданий и продолжение капитального ремонта учреждений службы скорой медицинской помощи.

Еще один вопрос касался завершения строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.

«Деньги на строительство поликлиники заложены на 2022, 2023 и 2024 годы. Всего на работы будет направлено около 470 миллионов рублей. Проектная документация отправлена на государственную экспертизу. Мы планируем начать работы по достройке объекта в 2022 году», — отметил губернатор.

Правительство региона обратилось в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства России. Планируется получить на завершение строительства 90% от общей суммы на условиях софинансирования.