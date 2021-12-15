Иерусалим, , 17:22 — REGNUM Израильский профсоюз медсестер и медбратьев начал с утра 15 декабря забастовку, передают «Вести Израиль».

Забастовка Seguonews.it

Протест медработников вызвали задержки исполнения программы по предотвращению насилия в медицинских учреждениях на фоне того, как случаи насилия, по данным профсоюза, участились. Бастующие требуют немедленного принятия мер, в числе которых постоянное дежурство полицейского в стационарах; присутствие охранника во всех закрытых отделениях, а в гериатрических — двух охранников; в психиатрических отделениях — сопровождение пациентов специально подготовленными сотрудниками; усиление охраны на муниципальном уровне, прежде всего в представительствах минздрава и региональных центрах. Глава профсоюза Илана Коэг обратилась к премьер-министру Нафтали Беннету с требования «принять меры для изменения невыносимой ситуации» и лично вмешаться, чтобы прекратить насилие против медперсонала.

Забастовка продлится сутки. На это время оказание услуг пациентам ограничено.