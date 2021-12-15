Москва, 15 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой будет возбуждено по двум статьям, сообщает 15 декабря РАПСИ. Ходатайствовал об этом председатель СКР Александр Бастрыкин.

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Соответствующее решение приняла сегодня, 15 декабря, Высшая квалификационная коллегия судей России. Дело будет возбуждено по статье о мошенничестве и о служебном подлоге.

Уточняется, что Хахалева не пришла на заседание коллегии, поскольку находится за границей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хахалева была лишены судебных полномочий в июле прошлого года. Проверки в отношении судьи начались после скандала, связанного с расходами на свадьбу её дочери.