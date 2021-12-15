Вашингтон, 15 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Палата представителей США проголосовала за привлечение экс-главы аппарата Белого дома при администрации президентаДональда ТрампаМарка Медоуза к ответственности за отказ сотрудничать со спецкомитетом, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января. Об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Gage Skidmore Марк Медоуз

Теперь дело передадут в министерство юстиции, которое решит, предъявлять ли обвинения Медоузу. В случая признания вины, ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Медоуз отказался сотрудничать со спецкомитетом, сочтя незаконным раскрытие информации, непосредственно касающейся работы администрации Белого дома во главе с Трампом.

Председатель спецкомитета — сенатор-демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон заявил, что Медоуз является одним из свидетелей по делу о штурме Капитолия и у него нет уважительных причин для отказа от сотрудничества со спецкомитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро также отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США, выясняющим, были ли допущены администрацией Трампа ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.