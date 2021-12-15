Тверь, 15 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Сразу несколько вопросов по газификации Верхневолжья задали губернатору Игорю Рудене на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«Реализация поручения президента Владимира Путина по газификации Тверской области и бесплатному подключению домовладений к газу идет хорошими темпами. К сожалению, не всем жителям по силам приобрести газовое оборудование. В этой связи в регионе есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат. Среди ключевых объектов — строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство», — прокомментировал тему Игорь Руденя.

Особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинского района, где действуют промышленные объекты. Важным направлением глава региона назвал северо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики, создании рабочих мест, демографических процессах.

Отвечая на вопрос о перспективах развития Молоково, Игорь Руденя подчеркнул готовность помогать муниципалитету в проектировании газовых сетей. В 2022 году планируется ввести межпоселковый газопровод «Красный Холм — Молоково», который позволит провести голубое топливо на территорию Молоковского муниципального округа. В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молоково.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

От жителей Тверской области также принято свыше 6500 соответствующих всем условиям заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений. Заключено более 900 договоров, обязательства исполнены в отношении 604 домовладений.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана президентом Владимиром Путиным после того, как губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области — они попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.