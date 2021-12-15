Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге очевидцы сняли, как сотрудники пожарной охраны водят хоровод вокруг ёлки на проспекте Большевиков. Видео опубликовано 15 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Mchs.gov.ru Пожарный

На видео отчетливо видно, как пожарные вприпрыжку водят хоровод вокруг нарядной ёлки, установленной в районе проспекта Большевиков в Невском районе города.

В комментариях пользователи в основном позитивно отнеслись к произошедшему, а скептические комментарии оставляли лишь единицы. Некоторые предположили, что на видео водят хоровод студенты пожарно-спасательного колледжа, который находится в этом районе, кто-то смог распознать их по амуниции.

Напомним, еще в ноябре очевидцы сняли, как в одном из детских садов Петербурга Дед Мороз со Снегурочкой развлекают детей, поздравляя их с Новым годом.