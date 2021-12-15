Москва, , 17:16 — REGNUM 15 декабря пресс-служба московского «Динамо» объявила, что клуб переподписал контракт с немецким главным тренером основной команды Сандро Шварцем. Новое соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне «Динамо» под руководством Сандро Шварца, одержав одиннадцать побед и потерпев лишь четыре поражения после восемнадцати туров, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» «бело-голубых» отделяет два очка.

Сандро Шварц пришел в «Динамо» 14 октября 2020 года, подписав контракт до лета 2022 года. В первом при немецком тренер сезоне московскому клубу удалось войти семерку лучших клубов России.