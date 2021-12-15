Ярославль, , 17:35 — REGNUM Следственный комитет заинтересовался действиями депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на свои источники.

Алексей Таганов City-yaroslavl.ru

По данным портала, СКР возбудил уголовное дело. Пока непонятно, возбуждено ли дело в отношении самого депутата, либо по факту каких-либо действий, в которых мог принимать участие народный избранник.

Вероятнее всего, СКР расследует дело о мошенничестве. Ярославский следственный комитет данные не подтвердил, но и не опроверг. Сам Алексей Таганов заявил, что его не уведомляли ни о чём подобном.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле депутата Таганова сняли с поста за земельный скандал