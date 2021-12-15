Ярославль, 15 декабря 2021, 17:35 — REGNUM Следственный комитет заинтересовался действиями депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на свои источники.
По данным портала, СКР возбудил уголовное дело. Пока непонятно, возбуждено ли дело в отношении самого депутата, либо по факту каких-либо действий, в которых мог принимать участие народный избранник.
Вероятнее всего, СКР расследует дело о мошенничестве. Ярославский следственный комитет данные не подтвердил, но и не опроверг. Сам Алексей Таганов заявил, что его не уведомляли ни о чём подобном.
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